В немецком городе Цвиккау проводится акция против антироссийских санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В городе Цвиккау в федеральной земле Саксония в Германии проходит акция против энергетической политики правительства страны и антироссийских санкций.

В числе организаторов демонстрации — причисляемые к правоэкстремистам Freie Sachsen и Volksstimme Burgerbundnis Zwickau (гражданское объединение "Голос народа города Цвиккау"). Анонсируя акцию, они призывали к смене кабмина и пересмотру санкций против РФ.

На минувшей неделе в Цвиккау уже прошла аналогичная демонстрация - тогда на улицы вышли несколько тысяч человек.

Ранее в Кельне прошел массовый митинг в поддержку России и против поставок оружия Украине. Участники уличной акции заявили, что выступают против позиции властей ФРГ по украинскому кризису.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 октября 2022 года можно прочитать здесь.