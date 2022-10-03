Центробанк России разработал дополнительные процедуры установления курсов иностранных валют

Центробанк готовится усовершенствовать процесс установления курса иностранных валют к рублю Фото: REUTERS

Банк России готовится изменить процесс установления курсов иностранных валют к рублю, внеся в него дополнительные процедуры. Об этом сообщается на официальном сайте Центробанка в понедельник, 3 октября 2022 года.

"Для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов", - уточнили в ЦБ.

Соответствующий проект уже подготовлен. Когда он начнет действовать, в сообщении регулятора не уточняется.

Напомним, Центробанк РФ на полгода ограничил переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих.

Как ранее писал сайт KP.RU, начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин перечислил факторы, которые могут способствовать взлету курса доллара до 100 рублей.

В их числе экономист назвал глобальную рецессию, снижение спроса на сырье, резкое сокращение платежного профицита, геополитическое обострение и новый пакет санкций против России, если на этот раз он окажется действительно эффективным.