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Экономика29 сентября 2022 15:34

Центробанк РФ продлил ограничения на переводы за рубеж для нерезидентов недружественных стран

По решению ЦБ введенные ранее ограничения продлены еще на полгода
Александр КИСЛОВ
Центробанк РФ принял важное решение об ограничении переводов за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран

Центробанк РФ принял важное решение об ограничении переводов за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центробанк РФ на полгода ограничил переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Соответствующая информация размещена в официальном телеграм-канале Банка России.

"Продлены ранее введенные ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Решение принято для поддержания финансовой стабильности", - отмечается в сообщении регулятора.

Впервые решение об ограничении переводов за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров было принято ЦБ России 1 апреля нынешнего года.

При этом с 1 июля 2022 года российские резиденты получили право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 1 млн долларов США или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте. Аналогичный порог по решению Центробанка России установлен и для переводов физических лиц – резидентов из дружественных РФ государств.