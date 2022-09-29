Центробанк РФ продлил ограничения на переводы за рубеж для нерезидентов недружественных стран

Центробанк РФ принял важное решение об ограничении переводов за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центробанк РФ на полгода ограничил переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Соответствующая информация размещена в официальном телеграм-канале Банка России.

"Продлены ранее введенные ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Решение принято для поддержания финансовой стабильности", - отмечается в сообщении регулятора.

Впервые решение об ограничении переводов за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров было принято ЦБ России 1 апреля нынешнего года.

При этом с 1 июля 2022 года российские резиденты получили право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 1 млн долларов США или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте. Аналогичный порог по решению Центробанка России установлен и для переводов физических лиц – резидентов из дружественных РФ государств.