Мария Захарова Фото: Андрей МИНАЕВ

Участники Совебеза Организации объединенных наций (ООН) подтвердили намерение провести открытое международное расследование диверсий на трех нитках "Северного потока – 1" и "Северного потока – 2", но при этом отказались допускать к этому процессу основного собственника – Россию. Об этом заявила журналистам официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова в четверг, 6 октября 2022 года.

"РФ является собственником оборудования, инфраструктуры и самого ресурса, который прокачивается, не допускать собственника к расследованию - значит от него что-то скрывать", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, подобное решение можно объяснить только тем, что подозреваемый уже имеется, но мнение Москвы по этому вопросу Запад не интересует.

"Если будет у Запада "как всегда" - недопуск собственников, сокрытие фактов и упор будет делаться на СМИ и на манипулирование данными через СМИ в виде утечек, тогда понятно, к чему все это расследование приведет - ни к чему не приведет", - заключила дипломат.

Как ранее писал сайт KP.RU, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что диверсия на газопроводах "Северный поток" была выгодна именно Соединенным Штатам, а не России или потребляющим топливо европейским странам.

Небензя также акцентировал внимание на том, что в данной ситуации не может идти речь про "простых террористов". Авария вряд ли могла обойтись без участия государства или контролируемых им субъектов, считает постпред.

Напомним, 26 сентября в прессе появились сообщения об авариях на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Обе "трубы" находились в простое. По первому потоку поставка газа была прекращена, но внутри газ был закачан. По второму перекачка даже не начиналась. По прогнозам экспертов, подорванные трубопроводы "Северного потока" восстановлению не подлежат из-за масштаба нанесенных взрывами повреждений.