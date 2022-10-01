Швейцарский разведчик раскрыл, кто заинтересован в подрыве "Северного потока" Фото: REUTERS

России не нужно выводить из строя газопровод "Северный поток", в отличие от США, которые лишь выиграли от этого. Об этом Radio Courtoisie заявил бывший сотрудник швейцарской разведки Жак Бо.

По его мнению, все произошедшее - "диверсия с большим размахом". Он также добавил, что для подобных разрушений потребовалось бы большое количество взрывчатки, а водолазы-любители с такой задачей не справятся. Кроме того, для такой задачи необходимо сложное оборудование.

- Россию из числа подозреваемых сразу следует исключить.... Цель диверсантов очевидна: сорвать надолго поставку газа Германии, - отметил Бо.

Швейцарский разведчик также акцентировал внимание на том, что для прекращения поставок или оказания давления на Германию российской стороне достаточно было бы просто остановить перекачку газа. Это указывает на то, что нет никакого смысла в разрушении собственной инфраструктуры.

Если говорить о тех, кто заинтересован в разрушении "Северных потоков", то это могут быть Варшава и Киев. По мнению Бо, именно они всегда были в оппозиции к проекту. Также среди подозреваемых он выделил США.

- Штаты давно не скрывают своей заинтересованности в том, чтобы разорвать любые связи между РФ и Европой, в том числе - между Россией и Германией, - отметил эксперт.

Напомним, 26 сентября в прессе появились сообщения об авариях на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Обе "трубы" находились в простое. По первому потоку поставка газа была прекращена, но внутри газ был закачан. По второму перекачка даже не начиналась. По прогнозам экспертов, подорванные трубопроводы "Северного потока" восстановлению не подлежат из-за масштаба нанесенных взрывами повреждений.