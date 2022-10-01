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Политика30 сентября 2022 23:22

Небензя заявил, что диверсия на "Северных потоках" была выгодна США

Он также указал, что для России авария была невыгодна
София ГОНЧАРОВА
Небензя заявил, что диверсия на "Северных потоках" была выгодна США

Небензя заявил, что диверсия на "Северных потоках" была выгодна США

Фото: REUTERS

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что диверсия на газопроводах "Северный поток" была выгодна именно Соединенным Штатам, а не России или потребляющим топливо европейским странам.

- Выгодно ли произошедшее с "Северными потоками" США? Безусловно, - отметил дипломат на заседании Совбеза ООН.

Небензя также акцентировал внимание на том, что в данной ситуации не может идти речь про "простых террористов". Авария вряд ли могла обойтись без участия государства или контролируемых им субъектов, считает постпред.

Напомним, 26 сентября в прессе появились сообщения об авариях на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Обе "трубы" находились в простое. По первому потоку поставка газа была прекращена, но внутри газ был закачан. По второму перекачка даже не начиналась. По прогнозам экспертов, подорванные трубопроводы "Северного потока" восстановлению не подлежат из-за масштаба нанесенных взрывами повреждений.