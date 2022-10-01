Небензя заявил, что диверсия на "Северных потоках" была выгодна США Фото: REUTERS

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что диверсия на газопроводах "Северный поток" была выгодна именно Соединенным Штатам, а не России или потребляющим топливо европейским странам.

- Выгодно ли произошедшее с "Северными потоками" США? Безусловно, - отметил дипломат на заседании Совбеза ООН.

Небензя также акцентировал внимание на том, что в данной ситуации не может идти речь про "простых террористов". Авария вряд ли могла обойтись без участия государства или контролируемых им субъектов, считает постпред.

Напомним, 26 сентября в прессе появились сообщения об авариях на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Обе "трубы" находились в простое. По первому потоку поставка газа была прекращена, но внутри газ был закачан. По второму перекачка даже не начиналась. По прогнозам экспертов, подорванные трубопроводы "Северного потока" восстановлению не подлежат из-за масштаба нанесенных взрывами повреждений.