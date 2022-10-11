Россиян предупредили о «штрафе за штраф» Фото: Иван МАКЕЕВ

Адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова заявила, что если водитель получил штраф за нарушение правил дорожного движения (ПДД), важно оплатить его вовремя, так как в противном случае он рискует получить «штраф за штраф» — увеличение размера штрафа в два раза, административный арест или обязательные работы.

В беседе с "Праймом" специалист отметила, что если «штраф за неуплаченный штраф» был назначен на момент, когда его уже оплатили, то следует обратиться в суд с подтверждением оплаты, а также с документами, подтверждающими возможность уплатить штраф. Например, сведения о доходах, справку о размере заработной платы, 2 НДФЛ и т.д.

Также юрист подчеркнула, что официальным срок уплаты штрафа за нарушение ПДД составляет 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу. На обжалование в случае несогласия с наказанием дается еще десять дней.

Как рассказывал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин об уголовной ответственности для злостных нарушителей правил дорожного движения. Согласно документу, санкции предусмотрены для тех, кто уже дважды привлекался к административной ответственности за превышение скорости более 60 км/ч, выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного маршрута. В этих случаях штраф составит от 200 до 300 тысяч рублей или в размере доходов осужденного за период от года до двух лет. Также для них предусмотрены обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы и даже лишение свободы до двух лет.

До этого депутаты Госдумы готовят законопроект, который будет предусматривать серьезные наказания для различных лихачей и хулиганов на российских дорогах. В частности, парламентарии предлагают применить к злостным нарушителям предупредительные конфискации машины на 3 месяца, 5 лет, после чего последует уже полная конфискация автомобилей.