Путин подписал закон об уголовном наказании для злостных нарушителей ПДД Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Президент России Владимир Путин об уголовной ответственности для злостных нарушителей правил дорожного движения.

Согласно документу, санкции предусмотрены для тех, кто уже дважды привлекался к административной ответственности за превышение скорости более 60 км/ч, выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного маршрута. В этих случаях штраф составит от 200 до 300 тысяч рублей или в размере доходов осужденного за период от года до двух лет. Также для них предусмотрены обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы и даже лишение свободы до двух лет.

В случае, если нарушитель уже привлекался к уголовной ответственности и при этом имеет непогашенную судимость, он может быть оштрафован на сумму от 300 до 500 тысяч рублей. Ему также может грозить реальный срок до трех лет, назначены исправительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до шести лет.

Как писал сайт kp.ru, депутаты Госдумы готовят законопроект, который будет предусматривать серьезные наказания для различных лихачей и хулиганов на российских дорогах. В частности, парламентарии предлагают применить к злостным нарушителям предупредительные конфискации машины на 3 месяца, 5 лет, после чего последует уже полная конфискация автомобилей. Машину предполагают забирать не на стоянку, а на продажу, чтобы погасить материальный ущерб другим жертвам автокатастроф.