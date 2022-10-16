Bloomberg пишет, что посол Китая и адмирал НАТО поспорили из-за оценки украинского конфликта

Представитель НАТО поспорил с китайским дипломатом из-за оценки ситуации на Украине. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайский дипломат и адмирал НАТО поспорили из-за оценки украинского конфликта. Это произошло на проходившей в Исландии ассамблее «Полярный круг», сообщает Bloomberg.

Сообщается, что посол Китая в Исландии Хэ Рулонг назвал «высокомерными» упреки представителя военного комитета НАТО Боба Бауэра в том, что Пекин не разделяет «ценностей» стран Североатлантического альянса и тем самым «подрывает международный порядок». Также адмирал Бауэр возмутился тем, что от официального Пекина мир до сих пор не услышал «осуждения» действий России на Украине.

Посол Китая отметил, что Китай рассматривает украинский кризис в исторической перспективе и указал на необходимость определить его первопричину.

Ранее сообщалось, что Китай призвал своих граждан покинуть Украину. Посольство Китая готово оказать помощь в эвакуации.

Также сообщалось, что министр обороны Украины Резников заявил о присоединении страны к НАТО де-факто и назвал значительным вклад Украины в безопасность свободного мира.

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