Министр обороны Украины Резников заявил о присоединении страны к НАТО де-факто

Министр обороны Украины Резников заявил, что страна де-факто присоединилась к НАТО. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина де-факто уже присоединилась к Североатлантическому альянсу. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников написал в социальных сетях после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Мы прошли долгий путь и де-факто присоединились к альянсу. Украина уже вносит значительный вклад в безопасность свободного мира»,- написал Резников в Twitter, поблагодарив Столтенберга за его поддержку Украины и выразив надежду, что для страны откроются новые горизонты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заявка на вступление Украины в НАТО подписана 30 сентября нынешнего года. Он рассчитывает на то, что альянс оперативно рассмотрит данную заявку и примет решение одобрить ее. Зеленский считает, что подобный шаг является крайне необходимым в текущей ситуации.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал заявку Украины в НАТО просьбой «ускорить начало третьей мировой войны».

Тем временем в Минобороны Германии сообщили, что решение о возможности вступления Украины в НАТО будет совместно приниматься всеми без исключения странами Североатлантического альянса.