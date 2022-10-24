Названа причина падения бомбардировщика Су-34 в Ейске Фото: Соцсети

Причиной падения бомбардировщика Су-34 в Ейске стало попадание в его двигатели двух птиц, что и привело к возгоранию самолета, сообщили ТАСС в силовых структурах.

"В момент взлета в двигатели Су-34 попали две чайки. Их останки найдены экспертами при осмотре обломков самолета. Это обстоятельство и привело к возгоранию одного из двигателей самолета, что стало причиной его крушения", - рассказал источник агентства.

Напомним, как ранее сообщило Минобороны РФ, 17 октября 2022 года в черте города Ейск произошло крушение самолета Су-34 во дворе жилого дома по адресу ул. Красная 47/1. В результате падения воздушного судна случилось возгорание топлива в двигателе, повлекшее за собой взрыв.

Главным военным следственным управлением СК России по итогам крушения бомбардировщика Су-34 было возбуждено уголовное дело. На место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства. Военные следователи устанавливают обстоятельства происшествия.