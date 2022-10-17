СК России возбудил уголовное дело после падения самолета Су-34 в Ейске Фото: соцсети

Главное военное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в связи с падением самолета Су-34 на жилой дом в Ейске.

"Главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолета Су-34 в городе Ейске Краснодарского края возбуждено уголовное дело", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

Сейчас на место инцидента выехали криминалисты центрального аппарата СК России. Военными следователями устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, сказано в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 17 октября, военный самолет Су-34 упал на девятиэтажный житлой дом в Ейске. Крушение произошло в результате неудачной попытки пилота набрать высоту для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Причиной падения машины стало возгорание одного из двигателей при взлете.

После этого произошло возгорание топлива, затем огонь перекинулся на ближайший подъезд. В управлении МЧС Краснодарского края сообщили, что возгорание произошло с 1 по 5 этажи дома. Площадь пожара составляет две тысяч квадратных метров.