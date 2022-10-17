Общая площадь пожара по предварительным данным составляет 2 тысячи кв. метров

Прямое включение с места падения истребителя-бомбардировщика Су-34 возле девятиэтажного дома в черте города Ейск в Краснодарском крае. Первыми о крушении сообщили очевидцы событий.

17 октября 2022 года в черте города Ейск произошло крушение самолета Су-34 во дворе жилого дома по адресу ул. Красная 47/1. В результате падения воздушного судна случилось возгорание топлива в двигателе, повлекшее за собой взрыв. Об этом доложило Министерство обороны РФ.

По предварительным данным, пять из девяти этажей жилого дома охватило пламенем. Минимум 15 квартир общей площадью 2 тыс. кв. метров в огне. На месте работают пожарные, МЧС и бригады скорой помощи.

Согласно последней информации погибло по меньшей мере 2 человека и 15 пострадали в результате падения самолета. Примерно сотня жителей разрушенного дома эвакуирована. Они будут размещены в отелях и пансионатах по распоряжению властей Краснодарского края.

Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь тем, кто пострадал в результате крушения военного самолета в Ейске. По факту происшествия перед главой государства отчитался губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он также выехал на место событий.

Главным военным следственным управлением СК России по итогам крушения бомбардировщика Су-34 возбуждено уголовное дело. На место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства. Военные следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

В свою очередь Министерство обороны РФ сообщило, что во время набора высоты при выполнении учебно-тренировочного полета Су-34 катапультировавшийся летчик сообщил о возгорании одного из двигателей. Это и стало причиной падения самолета. Пилоты не пострадали. Воздушное судно поднялось с аэродрома Южного военного округа.