143 тысячи подержанных авто ввезли в Россию с начала года

В России сильно вырос ввоз подержанных иномарок. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

В России наблюдается значительный прирост ввоза поддержанных автомобилей. Об этом рассказал в интервью сайту KP.RU замглавы Федеральной таможенной службы Олег Губайдулин.

По его словам, 143 тысячи подержанных авто ввезли в страну с января по сентябрь 2022 года, что примерно в полтора раза больше, чем за весь прошлый год (94 тысячи).

Губайдулин добавил, что особые права на ввоз транспортных средств без уплаты пошлины получили беженцы, при условии, что они владеют этим авто не менее 12 месяцев.

"Они имеют право один раз ввезти транспортное средство без уплаты таможенных платежей, но при соблюдении нескольких условий, - уточнил заместитель руководителя Федеральной таможенной службы. - Должно пройти не более 18 месяцев с момента получения ими документов о переселении на постоянное место жительства в Россию".

Как ранее писал сайт KP.RU, первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал сообщил, что на российском рынке заметен рост продаж отечественных автомобилей. По его оценке, в сентябре и октябре цены на автомобили будут расти, однако к январю они начнут снижаться.

Как отметил Сигал, сейчас спрос на новые автомобили иностранного производства не может быть удовлетворен ввиду ограниченного предложения.