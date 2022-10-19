В России вырос спрос на отечественные автомобили Фото: Иван МАКЕЕВ

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал сообщил, что на российском рынке заметен рост продаж отечественных автомобилей. Кроме того, в сентябре и октябре цены на автомобили будут расти, предупредил он, однако к январю они начнут снижаться.

«Сентябрь и октябрь, как начало делового сезона, отличаются повышением цен из-за активного спроса, однако ближе к январю стоимость имеет тенденцию выравниваться», — предположил эксперт в беседе с Lenta.ru.

Как отметил Сигал, сейчас спрос на новые автомобили иностранного производства не может быть удовлетворен ввиду ограниченного предложения.

Ранее сообщалось, что Минпромторг готов в 2023–2025 годах поддерживать спрос на отечественные автомобили, рассказал в интервью «Известиям» вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Власти намерены направить на эти программы 9,8 млрд рублей в следующем году, 17 млрд в 2024-м и 19 млрд в 2025-м, уточнил вице-премьер.

До этого независимый автоэксперт Дмитрий Попов спрогнозировал восстановление спроса на машины. Он выразил мнение, что сейчас выгоднее покупать автомобили, которые имеют в стране производственную поддержку. Также рекомендуется решить для себя, от каких опций в машине можно отказаться, передает RT.