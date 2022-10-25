Замглавы ФТС Олег Губайдулин: Контрабандой из России везут не только лес и металлы, но и соколов

Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Олег Губайдулин. Фото: Александр Ширков

Ситуация в экономике сложная. Санкции Запада влияют на внешнюю торговлю. Как Федеральная таможенная служба подстраивается под новые реалии? Что изменилось в правилах провоза наличной валюты и других ценностей? И как таможенники выявляют контрабандистов в толпе пассажиров? Об этом и многом другом в интервью KP.RU рассказал Олег Губайдулин, заместитель руководителя Федеральной таможенной службы.

ПЫТАЛСЯ ВЫВЕЗТИ $50 ТЫСЯЧ — ПОЛУЧИ 4 ГОДА ТЮРЬМЫ

- Олег Галинурович, на днях президент дал службе дополнительные полномочия по поиску и дознанию людей, которые пытаются провезти контрабанду. Много ли таких Остапов Бендеров?

- Персонаж известный. Но на всякого Остапа Бендера, как говорят в таможенных органах, найдется свой Верещагин. Если говорить о физических лицах, то они, как правило, занимаются ввозом и вывозом ювелирных изделий, наличной валюты, драгоценностей и драгметаллов. Мы эти преступления стараемся пресекать. За девять месяцев этого года пресекли ввоз в страну 480 кг ювелирных изделий, дорогостоящих часов на 200 млн рублей, золотых слитков на 800 млн рублей. К примеру, только по незаконному ввозу и вывозу наличной валюты мы возбудили в этом году 79 уголовных дел. Учитывая востребованность наличных как в России, так и за рубежом, подобные виды правонарушений будут всегда.

- В стране сейчас дефицит наличной валюты. Может, стоило бы запретить вывоз, но при этом разрешить ввоз?

- Ничего нового придумывать не нужно. Ввоз наличных денег физлицами сейчас и так не запрещен. Более того, он не облагается таможенными пошлинами. В то же время предусмотрена административная ответственность вплоть до конфискации в случае, если вывозится сумма, превышающая в эквиваленте $10 тысяч. Если пресекается попытка вывоза свыше $20 тысяч, грозит уголовное наказание – до 2 лет лишения свободы. Если свыше $50 тысяч – до 4 лет.

- То есть, при ввозе суммы, которая превышает $10 тысяч, нужно задекларировать, и можно ввозить сколько угодно, а вот вывозить свыше $10 тысяч нельзя даже при заполненной декларации?

- Все верно. В плане вывоза правила поменялись. Со 2 марта этого года в соответствии с 81-м указом Президента вывоз наличной валюты свыше $10 тысяч запрещен.

ВВОЗИШЬ ДОРОГИЕ УКРАШЕНИЯ — ПЛАТИ ПОШЛИНУ

- По другим ценностям (ювелирке, часам, драгметаллам) есть какие-то дополнительные ограничения?

- Серьезных ограничений нет. За исключением вывоза драгоценных металлов, в частности, золота. Прорабатывается возможность вывоза не больше килограмма один раз в месяц. Процесс вывоза будет находиться под жестким контролем.

- Кто в основном эти люди, которые пытаются что-то незаконно провезти через границу? Они просто не знают правил или намеренно их нарушают?

- По-разному бывает. Кто-то вывозит прибыль, полученную от бизнеса или продажи недвижимости. Кто-то ввозит дорогие украшения и при этом не хочет платить таможенную пошлину (30% от стоимости ввозимого товара, превышающей $10 тысяч). За нарушения предусмотрена административная (штрафы) и уголовная ответственность (тюремный срок).

- Насколько люди проинформированы об этом? Многие ведь, возможно, действительно не знают об этих правилах?

- Эти правила действуют давно. Много информации в СМИ. В каждом аэропорту есть стенды. Договариваемся с авиакомпаниями, чтобы при прилете в Россию было речевое сопровождение. Чтобы люди понимали, что нужно декларировать, а что – нет. Тем не менее для таможенных органов наибольший интерес представляют не отдельные физлица, а крупные каналы перемещения тех же ювелирных изделий. Занимаются этим, как правило, организованные преступные сообщества. Мы стараемся противостоять подобным преступлениям. Потому что зачастую вывоз денежных средств может быть последним звеном в реализации контрабандного канала. Закупили, ввезли, продали, обналичили, снова вывозим.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ VS КОНТРАФАКТ

- В последнее время возродились автоперевозчики, которые перегоняют машины из других стран. Отмечает ли таможня здесь рост?

- Статистика красноречива. За девять месяцев этого года в страну ввезено свыше 143 тысяч подержанных транспортных средств. Для сравнения, за весь прошлый год – менее 94 тысяч. При этом правила ввоза почти не изменились. Есть послабления для людей, которые признаются вынужденными переселенцами (беженцами). Они имеют право один раз ввезти транспортное средство без уплаты таможенных платежей, но при соблюдении нескольких условий. Должно пройти не более 18 месяцев с момента получения ими документов о переселении на ПМЖ в Россию. До момента получения этих документов автомобиль должен находиться в пользовании у этого лица не менее 12 месяцев.

- Из-за санкций поставки многих товаров к нам приостановлены. Есть ли послабления для параллельного импорта?

- Параллельный импорт – это ввоз оригинальных товаров с соответствующими товарными знаками без согласия правообладателя, без наличия лицензионных договоров, дистрибьюторских соглашений. Решение о легализации параллельного импорта было принято правительством в конце марта этого года. Есть перечень мероприятий и список разрешенных для ввоза товаров. Мы приняли все необходимые распорядительные документы. Весь перечень был зашит в информационную систему таможенных органов. В том числе для принятия решений об автоматическом выпуске. Точную цифру я по понятным причинам не назову. Но скажу, что с момента функционирования этой меры количество товаров и стоимостные показатели увеличиваются. При этом нельзя путать параллельный импорт и ввоз контрафактной или фальсифицированной продукции. К примеру, за 9 месяцев этого года мы пресекли ввоз более 7 млн единиц контрафакта.

- Как вы выявляете контрафактные товары?

- Таможенник разбирается, исходя из своих знаний. К примеру, есть явные признаки, когда ввозится товар торговой марки, но мы понимаем, что с данного направления подобный товар никогда не ввозился. Или когда нет документов на этот товар. А в ходе проверки подтверждается, что ни отправители, ни получатели, указанные в декларации, об этом ничего не знают. Тогда мы понимаем, что товар контрафактный.

- А чем отличается контрафакт от фальсификата?

- В первом случае это может быть качественный товар, просто с незаконным использованием средств индивидуализации. А фальсифицированный товар может производиться с нарушением технологий или из некачественных компонентов, в том числе может негативно влиять на здоровье человека. Таможенные органы пресекают ввоз подобной категории товаров. У нас для этого есть весь арсенал – можем «просветить» контейнер, фуру, просканировать товарные партии, личные вещи. Есть детекторы для обнаружения наркотических и взрывчатых веществ. Обычные весы являются средством весового контроля. Помимо этого у нас на вооружении есть летательные аппараты и плавсредства. Мы пользуемся всем этим арсеналом и получаем результат. У нас большое число выявляемых правонарушений. Самым важным направлением является возможность обнаружить правонарушителя или контрабандиста в пассажиропотоке. Это бывает сложно сделать. Здесь применяются формы и методы профайлинга. Совокупность психологических методов оценки и прогнозируемое поведение человека на основе анализа наиболее информативных признаков.

КАК ЛОВЯТ КОНТРАБАНДИСТОВ

- Условно говоря, если у человека при прохождении границы глазки бегают…

- В том числе, но не только. Если человек волнуется, у этого могут быть разные причины – стресс, голова болит, жизненные проблемы. Сотрудники таможенных органов, проходя границу, тоже волнуются. При этом человек может и не волноваться. Например, если не знает, что у него лежит что-то противозаконное в сумке. Поэтому предварительно нами проводится большая аналитическая работа. Контрабандно опасное направление мы прорабатываем заранее. Например, рейсам из стран Азии, Африки, Латинской Америки мы будем уделять больше внимания при отработке контроля наркотических и психотропных веществ. Будем анализировать билетную, маршрутную информацию о пассажирах. И уже потом перейдем к конкретному человеку. Необходимо рассматривать всю имеющуюся информацию в совокупности.

- А что касается бизнеса? Что чаще всего пытаются вывезти контрабандным путем?

- Я бы сделал акцент на региональном аспекте. На Дальнем Востоке часто контрабандным путем вывозят лес и лесоматериалы. Там же большой интерес представляют наиболее ценные представители флоры и фауны, занесенные в Красную книгу. К примеру, соколы-балобаны, которые водятся в Сибири и в Забайкалье, представляют интерес для арабских стран. С ними охотятся. В Южном и Северокавказском регионе это продукция военного и двойного назначения: боеприпасы, взрывчатые вещества. В регионах, где хорошо развита портовая инфраструктура, может контрабандно перевозиться продукция ТЭК, лома черных и цветных металлов. В международных почтовых отправлениях перемещаются наркотические средства. В аэропортах – драгоценности, культурные ценности, ювелирные изделия и прочее. В общей сложности в этом году таможенными органами было возбуждено 818 дел по контрабанде запрещенных или стратегически важных товаров и ресурсов.

ОЧЕРЕДИ ИЗ ФУР СОКРАТИТ ЦИФРОВИЗАЦИЯ

- Весной были сообщения, что очереди фур выстраивались на дальневосточных пунктах пропуска – на границе с Китаем. Как можно расширить это узкое горлышко?

- В первую очередь, не всегда скопления связаны именно с работой таможенных органов. Сегодня очень востребованы таможенные пункты на границе с Азербайджаном, с Грузией, с Китаем. Многие из них в достаточном количестве не оборудованы средствами таможенного контроля. Не налажено информационное взаимодействие в пунктах пропуска, нет системы бронирования и электронных очередей. Мы принимаем необходимые меры. Востребованные пункты пропуска реконструируются, причем в режиме продолжения работы – без остановки перемещения товаропотока, пассажиров. Это очень непросто. Мы увеличили число сотрудников в пунктах пропуска. Вместе с пограничниками принимали решения об организации работы в зависимости от загрузки въездных или выездных направлений. Одна из мер – мы постарались разгрузить пункты пропуска, убрать часть транспортных средств, чтобы можно было всю работу, связанную с таможенным оформлением, проводить в иных местах. Трендом сегодня является внедрение информационных технологий. Цифровизация процессов таможенного контроля, проведения таможенных операций. Минтранс по инициативе таможенных органов осуществляет разработку и создание перспективных пунктов пропуска, куда должны быть интегрированы все передовые технологические решения. Мы не ждем, пока ситуация рассосется, стараемся принимать решения на упреждение. Одна из основных задач – сделать так, чтобы количество ввозимых товаров, в первую очередь высокотехнологичных, необходимых для нашей сферы IT, только увеличивалось. Сделать это одномоментно не получится. Но я надеюсь, что в перспективе постепенно мы эту работу наладим.

КСТАТИ

Схема с ручной кладью, или Как из России 225 килограммов золота хотели вывезти

- В августе этого года сотрудники Внуковской таможни задержали крупную партию контрабандного золота в слитках – 225 килограммов в 45 мерных слитках. Задержаны трое граждан России и трое граждан Армении. Схема была такая. Первые несут с собой золото, не проходят таможню, потому что вылетают в Армению (Армения является государством-членом ЕАЭС, перемещение товаров осуществляется без таможенного оформления). Другие с полупустыми чемоданами вылетают в ОАЭ. Две группы встречаются в нейтральной зоне аэропорта, меняются ручной кладью и идут по своим направлениям. В итоге и пассажиры, и груз были сняты с самолета. Возбуждены уголовные дела. Еще один интересный пример – через международные почтовые отправления пытались ввезти психотропные вещества под видом детских конструкторов (они были залиты монтажной пеной). Позже от человека, который пришел получать почтовое отправление, пришли к человеку, который выращивал коноплю в Московской области. И в том, и в другом случае задержанию предшествовала серьезная аналитическая работа, которую предварительно провели таможенники.