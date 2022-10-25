Мобилизованные смогут досрочно отказаться от ОСАГО и вернуть часть страховой премии

Мобилизованные смогут досрочно отказаться от ОСАГО и вернуть часть страховой пенсии Фото: REUTERS

Центральный Банк (ЦБ) России представил на общественное обсуждение документ, который предоставляет возможность мобилизованным гражданам досрочно отказаться от ОСАГО и вернуть часть средств за неиспользованный период действия полиса. Информация об этом размещена на сайте ЦБ.

"Для досрочного расторжения договора ОСАГО и возврата части стоимости полиса за неиспользованный период мобилизованному нужно будет обратиться в страховую компанию с соответствующим заявлением, предусматривает проект указания Банка России. Этот документ представлен на общественное обсуждение", - говорится в публикации.

Уточняется, что заявление можно будет подать и в офисе страховой компании и на ее сайте в личном кабинете. Также документ учитывает возможность отказа от ОСАГО через третьих лиц по нотариальной доверенности.

Предложения и замечания по опубликованной инициативе можно направить в ЦБ РФ до 10 ноября 2022 года.

После предоставления со стороны российской власти права для мобилизованных на кредитные каникулы, Центробанк дал разъяснения, как новые кредитные каникулы для мобилизованных будут работать. Об этом писал сайт KP.RU.