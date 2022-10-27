Путин назвал политику Запада кровавой и грязной

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад ставит на кон в опасной и кровавой игре власть над миром. "Власть над миром это вот как раз то, что этот Запад поставил на кон в своей игре. Но эта игра опасная, кровавая и я бы сказал грязная. Она не ставит ни во что интересы других стран. Никто кроме тех, кто формулирует "правила", не имеют право на самобытное развитие", - сказал российский президент.

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Валдайского клуба в четверг, 27 октября. Тема заседания дискуссионного клуба — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

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