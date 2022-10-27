Путин назвал основной проблемой Украины сращивание неонацистского и националистического движения

Путин назвал большой проблемой сращивание националистического и нацистского движения на Украине. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Украине происходит сращивание националистов с неонацистами. Об этом заявил президент России Владимир Путин, назвав этот процесс большой проблемой.

"На Украине происходит сращивание националистов с неонацистами, в этом большая проблема на самом деле. Происходит сращивание неонацистского и националистического движения. Они опираются на тех, кого нельзя не не отнести к коллаборационистам, тех, кто уничтожал украинское, русское население. Есть и у нас, но мы с ним боремся. А там - замалчивают и она существуют", - сказал российский лидер.

Также Путин отметил финансовый аспект украинского конфликта.

"Ура-патриотами движет не идеи национализма. Все очень примитивно - желание сохранить миллиарды долларов, которые они украли у украинского народа. И делают все, что Запад им приказывает", - сказал президент.

Ранее Путин назвал сумасшедшими заявления о причастности России к взрывам на «Северных потоках». Российский лидер рассказал об инциденте 2016 года с взрывным устройством под газопроводной системой.

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Валдайского клуба в четверг, 27 октября. Тема заседания дискуссионного клуба — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

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