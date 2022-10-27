Путин назвал сумасшедшими заявления о причастности России к взрывам на «Северных потоках»

Путин заявил о несостоятельности заявлений о причастности России к взрывам на "Северных потоках". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент России Владимир Путин назвал абсурдными и "сумасшедшими" заявления о причастности РФ к взрывам на "Северных потоках". Он подчеркнул, что "Северный поток" является общеевропейской системой.

"Вот, газопроводы взорвали, и ведь они не наши, а общеевропейские. Пять компаний в "СП-1". Да еще и хватает наглости, вдруг это Россия сделала. Сама себя Россия взорвала", - сказал Путин.

Российский лидер рассказал об инциденте 2016 года, когда около газопровода было обнаружено взрывное устройство. "Газпром" опубликовал снимки 2016 года, когда под газопроводной системой лежит взрывное устройство американского производство. Потеряли, говорят. Потеряли так, что оно рядом с газопроводом лежит", - рассказал Путин.

Также Путин заявил, что Россия не планирует запирать ученых в стране, но приветствует тех, кто хочет работать здесь.

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Валдайского клуба в четверг, 27 октября. Тема заседания дискуссионного клуба — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

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