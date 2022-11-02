Veon объявил о запуске процесса продажи "Вымпелкома"

Veon объявил о готовящейся продаже "Вымпелкома", владеющего брендом "Билайн" Фото: REUTERS

Телекоммуникационный холдинг Veon Ltd объявил о начале конкурентного процесса продажи российской компании "ВымпелКом" – владельца бренда "Билайн". Об этом сообщается на сайте холдинга.

Пресс-служба Veon уточняет, что сейчас рассматриваются варианты, которые позволят "обеспечить достижение наилучшего результата для всех заинтересованных сторон".

Как ранее писал сайт KP.RU, немецкий автомобильный концерн Volkswagen продаст российские активы Scania, MAN и Porsche в течение ближайших 12 месяцев. Соответствующая информация содержится в официальном отчете компании.

Напомним, автоконцерн Nissan одобрил продажу всех российских активов подведомственному предприятию Минпромторга России ФГУП "НАМИ". В активах автоконцерна числятся производственные и научно-исследовательские мощности Nissan в Санкт-Петербурге и также активы центра продаж и маркетинга в Москве.