Российские активы Nissan перейдут в госсобственность Фото: REUTERS

Автоконцерн Nissan одобрил продажу всех российских активов подведомственному предприятию Минпромторга России ФГУП "НАМИ". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ"”, - заявили в ведомстве.

В Минпромторге отметили, что речь идет о сделке по передаче 100% активов Nissan в России под управлением юридического лица "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" - “НАМИ". В активах автоконцерна числятся производственные и научно-исследовательские мощности Nissan в Санкт-Петербурге и также активы центра продаж и маркетинга в Москве.

В качестве условия сделки Nissan оставил за собой право в течение шести лет выкупить долю обратно.

Ранее ЕС ввел восьмой пакет антироссийских санкций, который предполагает разморозку некоторых активов компаний из России для завершения сделок по контрактам, заключенным до июля 2023 года. При этом ЕС будет жестко карать тех, кто будет пытаться помочь российскому бизнесу обойти санкции.