Эрдоган заявил, что Запад во главе с США почти без ограничений нападает на Россию

Эрдоган заявил, что Запад во главе с США без ограничений нападает на Россию Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Москва оказывает сопротивление западным странам, которые нападают на нее «почти без ограничений»

«Конечно, Запад во главе с США нападает на Россию почти без ограничений. Перед лицом всего этого Россия, конечно, оказывает сопротивление», - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Узбекистана, отметив также, что «Россия - это не обычное государство, это мощное государство».

Кроме того, Эрдоган заявил, что Анкара, со своей стороны, пытается прояснить, как «открыть коридор мира». По его словам, Турция считает, «что лучшим путем для этого может быть путь от диалога к миру».

Как писал сайт KP.RU, турецкий лидер также заявил о своих планах в ближайшие время поговорить с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для того, чтобы обсудить с ними возможность мирных переговоров между Москвой и Киевом.