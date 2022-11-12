Эрдоган собирается обсудить с Путиным и Зеленским мирные переговоры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует в ближайшие два-три дня поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным, уточнив, что в рамках беседы собирается узнать, какие шаги Москва намерена предпринять для урегулирования украинского конфликта.

«За эти два-три дня, если я смогу с ним связаться, у меня будет возможность поговорить с ним о том, что он думает, какие шаги они предпримут, особенно какие шаги они могут предпринять, чтобы превратить этот процесс», - заявил турецкий лидер.

Кроме того, Эрдоган сообщил о своих намерениях в скором времени поговорить и с президентом Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы узнать украинскую позицию по вопросу мирных переговоров. По его словам, Турции также интересно узнать и мнение о сотрудничестве Анкары в вопросе переговоров двух стран.

«Также переговорим с господином Зеленским и посмотрим, что они думают, как они смотрят на такое дело, мы, конечно, узнаем их мнение. И мы будем искать пути, чтобы понять, приведет ли это посредничество нас к миру», - заявил президент Турции.