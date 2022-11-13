Премьер Британии Сунак пообещал раскритиковать Россию на саммите G20 Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал «раскритиковать» политику России на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии.

«Саммит G20 не пройдет в привычном порядке. Мы раскритикуем путинский режим и разоблачим их глубокое презрение к той форме международного сотрудничества и уважения суверенитета, которую представляют форумы наподобие G20», - приводит издание Telegraph слова главы британского правительства.

Издание также приводит слова из заявления Даунинг-стрит, в котором говорит о том, что премьер Великобритании собирается использовать «Большую двадцатку» для того, чтобы строить «региональные альянсы, основывающиеся на ценностях», такие как организованный ранее совместно с Соединенными Штатами и Австралией военный союз AUKUS.

Ранее Telegraph со ссылкой на источники заявлял, что Великобритания и Европейский союз призывают союзников покинуть зал во время речи российской делегации.

Напомним, ранее в Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин не поедет на саммит «Большой двадцатки», который состоится на Бали 15-16 ноября 2022 года, а Россию на саммите представит глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.