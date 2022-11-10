Лавров представит Россию на саммите G20 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в четверг, 10 ноября, подтвердил, что Россию на саммите «Большой двадцатки» (G20) представит глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Было принято решение о том, что Россию на саммите G20 будет представлять Сергей Лавров», - приводит ТАСС слова представителя Кремля, который также подтвердил, что президент России Владимир Путин не поедет на саммит «Большой двадцатки».

Ранее в четверг, 10 ноября, агентство Reuters со ссылкой на представителя индонезийского правительства заявило, что российский лидер президент может принять участие в одной из сессий предстоящей встречи на саммите «Большой двадцатки» на высшем уровне в онлайн-режиме.

Напомним, саммит «Большой двадцатки» состоится на Бали на следующей неделе, 15-16 ноября.