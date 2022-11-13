Лавров заявил о неприемлемых требованиях США по Украине на Восточноазиатском саммите Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что совместное заявление по итогам Восточноазиатского саммита (ВАС) не было принято, поскольку Вашингтон и ряд партнеров настаивали на абсолютно неприемлемых оценках украинской ситуации.

«Каких-либо коллективных решений сегодня принято не было, поскольку Соединенные Штаты и их западные коллеги настаивали на абсолютно неприемлемом языке в отношении ситуации на Украине и вокруг нее», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции в воскресенье, 13 ноября.

Лавров отметил, что изложенные им итоги Восточноазиатского саммита, а также направления сотрудничества стран-участниц будут позже отражены в коммюнике, который от своего имени подготовит председательство Камбоджи.

Как писал сайт KP.RU, выступление главы российского внешнеполитического ведомства на Восточноазиатском саммите слушала американская делегация во главе с президентом США Джо Байденом.