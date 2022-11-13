Делегация США во главе с Байденом присутствовала на выступлении Лаврова на Восточноазиатском саммите Фото: REUTERS

Выступление министра иностранных дел РФ Сергей Лавров на Восточноазиатском саммите (ВАС) слушала американская делегация во главе с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Фото с мероприятия выложила в свой Тelegram-канале официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. На кадрах можно увидеть, что американская делегация вместе с главой Белого дома сидят в зале во время выступления министра иностранных дел РФ.

Делегация США во главе с Байденом присутствовала на выступлении Лаврова на Восточноазиатском саммите Фото: Telegram

Как сообщила Захарова, сам саммит начался с опозданием, поскольку полчаса ждали Байдена и не дождались.

Напомним, Лавров и Байден одновременно прилетели в столицу Камбоджи на разные саммиты. Американский лидер прибыл в Пномпень на саммит Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - США, а глава Министерства иностранных дел РФ примет участие в Восточноазиатском саммите, а также проведет ряд встреч с представителями АСЕАН.