Полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов» в Париже Фото: REUTERS

В Париже начались столкновения полиции и демонстрантов на акции «желтых жилетов», силовики применили слезоточивый газ и дубинки.

Протесты начались во французской столице на площади Биржи днем в субботу, 19 ноября. Митингующие требовали повышения зарплат и пенсий с учетом высокой инфляции, а также снижения цен на товары первой необходимости и энергоснабжение. Кроме того, демонстранты поддержали срочный бюджетный план для муниципальных медицинских учреждений.

Напомним, первые акции «желтых жилетов» прошли во Франции 17 ноября 2018 года. Тогда демонстранты требовали не повышать налоги на топливо и цены на бензин, на последующих протестах появились новые социальные и политические требования.

Напомним, в октябре в Париже прошла многочисленная манифестация с требованием повышения зарплат. Между демонстрантами и полицией были столкновения.

Тем временем в Париже украинские активисты напали на французских блогеров, которые снимали на видео акцию в поддержку жителей Донбасса.