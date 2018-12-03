Во Франции протестующие «желтые жилеты» потребовали отставки правительства

СЕГОДНЯ 13:35 2018-12-03T13:35:57+03:00

Массовые протесты начались в городах Франции в середине ноября этого года после решения правительства страны поднять цены на неэкологичные виды топлива Фото: REUTERS

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Представители движения «желтые жилеты», которые протестуют против решения властей Франции повысить цены на бензин, потребовали членов действующего правительства страны уйти в отставку.

«Требуем отставки нынешнего правительства», - заявил представитель движения Кристоф Шаленсон в эфире радиостанции Europe 1. Он добавил, что «прекрасно видит во главе правительства» генерала Пьера де Вилье, который ранее возглавлял генеральный штаб вооруженных сил страны. Представитель «желтых жилетов» отметил, что уход де Вилье с должности стал «первым крупным кризисом пятилетнего президентского срока Макрона».

Пьер де Вилье занимал пост начальника генштаба ВС Франции с 2014 по 2017 год. Генерал подал в отставку из-за разногласий с президентом страны Эммануэлем Макроном по ряду вопросов, одним из которых стало резкое сокращение финансирования вооруженных сил страны.

Массовые протесты начались в городах Франции в середине ноября этого года после решения правительства страны поднять цены на неэкологичные виды топлива. В планы французского правительства входило повышение стоимости литра бензина и дизельного топлива на 2,9 и 6,5 евроцентов соответственно.

Акции протеста движения «желтых жилетов» в Париже ознаменовались массовыми беспорядками. В ходе акции, организованной протестующими в столице страны 24 ноября, полиция применила водометы и слезоточивый газ; 130 активистов были задержаны. В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон призвал премьер-министра страны Эдуара Филиппа встретиться с лидерами ведущих политических партий и представителями «желтых жилетов», чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.