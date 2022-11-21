Власти Каховского района объявили срочную эвакуацию населения

В Каховском районе объявили срочную эвакуацию Фото: Александр КОЦ

Администрация Каховского района Херсонской области обратилась к местным жителям с призывом немедленно эвакуироваться. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале районных властей в понедельник, 21 ноября 2022 года.

"Незамедлительно покинуть населенный пункт, - говорится в тексте поста. - Вашей жизни угрожает опасность. Ожидается высокий уровень военной угрозы".

Представители администрации уточнили, что организованная эвакуация осуществляется с использованием автотранспорта.

Как ранее писал сайт KP.RU, член главного совета администрации региона Владимир Рогов не исключил одновременный подрыв Днепровской и Каховской ГЭС украинскими военнослужащими для вывода из строя Запорожской атомной электростанции.

Напомним, Владимир Рогов сообщил, что российские Воздушно-космические силы (ВКС) и артиллерия поразили цели в местах концентрации войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.

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