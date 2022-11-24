Греф заявил, что внедрение искусственного интеллекта обеспечит прирост ВВП России на 1%

Герман Греф Фото: Александр ГЛУЗ

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в ключевых отраслях российской экономики обеспечит дополнительный прирост валового внутреннего продукта (ВВП) страны на 1% уже к 2025 году. Такое мнение выразил глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах международной конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey. Его слова приводит ТАСС.

"Внедрение ИИ в ключевых отраслях экономики ведет к увеличению таких показателей, как скорость, качество, персонализация, экономическая эффективность, в пять-семь раз", - аргументировал Греф, добавив, что нужно ускорить процесс внедрения искусственного интеллекта.

Как ранее писал сайт KP.RU, Сбер представил Kandinsky 2.0 - первую российскую мультиязычную диффузионную модель для генерации изображений по текстовому описанию с 2 млрд параметров.

Напомним, председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что снижение валового внутреннего продукта России по итогам этого года может составить менее 3%. Как отметил премьер-министр, некоторое замедление динамики было неизбежно, и экономике требуется время, чтобы перестроиться.