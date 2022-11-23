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НовостиУмные вещи23 ноября 2022 15:15

«Прорыв в этой сфере»: Сбер представил Kandinsky 2.0

Это первая российская диффузионная модель для генерации изображений по тексту на разных языках

На международной конференции по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial Intelligence Journey Сбер представил Kandinsky 2.0 — первую российскую мультиязычную диффузионную модель для генерации изображений по текстовому описанию с 2 млрд параметров. Нейросеть разработали и обучили исследователи Sber AI при партнёрской поддержке ученых из Института искусственного интеллекта AIRI на объединенном датасете Sber AI и SberDevices из 1 млрд пар «текст — изображение». Увидеть, как она рисует, можно на сайте FusionBrain, а также при помощи команды «Запусти художника» на умных устройствах Sber и в мобильном приложении Салют.

FusionBrain.ai – открытый портал для демонстрации моделей, приближающих мир к созданию AGI (Artificial General Intelligence, сильный искусственный интеллект) от Института AIRI, который Сбер решил поддержать, первым выложив свою модель на ресурсе. В будущем на сайте FusionBrain.ai будут доступны как генеративные, так и передовые мультимодальные и мультизадачные модели.

«Мы продолжаем развивать решения для автоматической генерации изображений по описанию на естественном языке — так называемый креативный ИИ, - отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. - Kandinsky 2.0, который пришел на смену первой версии модели, — прорыв в этой сфере. Наша модель позволяет за несколько секунд получить уникальную картинку под конкретную задачу и свободно распространять её без лицензии, что очень актуально для бизнеса. Генеративные модели развиваются очень быстро: ещё четыре года назад даже постановку такой задачи сложно было представить, а сегодня мы имеем работающую модель, которая понимает 101 язык и рисует реалистичные изображения, которые зачастую неотличимы от тех, что создают люди».

В Kandinsky 2.0 разработчики использовали набирающий популярность диффузионный подход, поскольку модели подобной архитектуры, в отличие от трансформеров, дают хорошие результаты почти во всех задачах генерации мультимедийного контента по текстовому описанию (синтез изображений, видео, 3D и аудио).

Модель способна одинаково быстро и качественно обрабатывать запросы на 101 языке. Среди них как распространённые русский и английский, так и более редкие, например, монгольский. Система поймёт задачу, даже если в одном запросе будут слова на разных языках.

Kandinsky 2.0 отличается от своего предшественника более сочной, глубокой и реалистичной картинкой и расширенными возможностями. На сайте FusionBrain изображения можно генерировать в 20 различных стилях, среди которых ренессанс, классицизм, мультипликация, Новый год и даже хохлома. В модели также реализованы функции inpainting (замена любой части изображения и любого объекта на изображении на сгенерированные нейросетью) и outpainting (возможность дорисовывать готовое изображение и фон вокруг картинки).

Кроме того, в Kandinsky 2.0 пользователи могут оценить, как одинаковые с точки зрения смысла лингвистические конструкции и понятия отличаются в зависимости от языка и культурной окраски. Например, если сформулировать запрос «национальное блюдо» на русском языке, нейросеть чаще всего рисует щи, а на японском это будет мисо суп и суши.