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НовостиЭкономика23 ноября 2022 16:20

Мишустин допустил снижение ВВП России по итогам 2022 года менее 3%

Пессимисты ошибались в оценках динамики российской экономики, заявил глава кабинета министров
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Мишустин допустил снижение ВВП России по итогам 2022 года менее 3% Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Мишустин допустил снижение ВВП России по итогам 2022 года менее 3% Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Снижение валового внутреннего продукта России по итогам этого года может составить менее 3%, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Данные по валовому продукту сейчас существенно лучше, если их сравнивать с прогнозами, которые делались в первом полугодии. Сейчас уже очевидно: пессимисты ошибались. По нашим предварительным прогнозам, мы вполне можем выйти по итогам года на показатель, может быть, и менее 3%», – сказал он на совещании по экономическим вопросам.

Как отметил премьер-министр России, некоторое замедление динамики было неизбежно, и экономике требуется время, чтобы перестроиться. По словам Мишустина, многие организации улучшили оценки по динамике экономики России, среди них Международный валютный фонд и Всемирный банк.

Глава кабинета министров считает, что российская экономика продолжает адаптироваться к текущим вызовам и показывает устойчивость к рискам. Как считает премьер, это стало результатом выполнения поручений президента Владимира Путина и мер по обеспечению развития в условиях санкций.

Как писал сайт KP.RU, в России снижение ВВП в третьем квартале 2022 года, по предварительной оценке Росстата, составило 4% в годовом выражении.