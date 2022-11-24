СБУ задержала владельца станции катеров, на которых переправляли херсонцев через Днепр

СБУ сочла уголовным преступлением помощь в эвакуации жителей Херсона и Херсонской области Фото: Александр КОЦ

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала владельца станции катеров, на которых жителей Херсона переправляли на левый берег Днепра в рамках эвакуации населения в октябре 2022 года. Об этом сообщается в телеграм-канале украинской спецслужбы.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье "пособничество государству-агрессору". В сообщении уточняется, что он добровольно передал российской стороне шесть плавсредств, на которых люди переправлялись через реку.

Владельцу станции грозит до 12 лет лишения свободы.

Как ранее писал сайт KP.RU, эвакуация мирного населения из правобережной части Херсонской области, а также из города Херсон завершилась в конце октября.

Заместитель председателя правительства Херсонской области Екатерина Губарева в своем телеграм-канале сообщила о 36,4 тысячах человек, покинувших Херсон.

Напомним, выезд жителей из Херсонской области, связанный с возможными провокациями со стороны Украины, начался 19 октября 2022 года. Президент России Владимир Путин в этот же день издал указ о введении на территории Херсонской области военного положения.