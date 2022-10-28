Власти Херсонской области заявили о завершении эвакуации людей из правобережья

Эвакуированные жители Херсона в городе Алешки. Фото: ЕРА/ТАСС

Из правобережной части Херсонской области, а также из самом города Херсон, завершена эвакуация мирного населения, об этом заявил заместитель губернатора области Кирилл Стремоусов в интервью агентству ТАСС.

"Действительно, закончилась эвакуация. <…> Это была не принудительная эвакуация, мы дали возможность людям уйти с линии огня, с зоны обстрелов нацистами [ВСУ] Херсонской области", - пояснил Стремоусов.

При этом, точного количества покинувших правый берег людей Стремоусов не назвал.

Как уточнили в ТАСС, экстренные службы подтверждают, что для людей, желающих покинуть регион, переправы работают, а также оказывается помощь в переезде.

Заместитель председателя правительства Херсонской области Екатерина Губарева в своем Telegram-канале сообщила о 36,4 тысячах человек, покинувших Херсон.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, выезд жителей из Херсонской области, связанный с возможными провокациями со стороны Украины, начался 19 октября 2022 года. Президент России Владимир Путин в этот же день издал указ о введении на территории Херсонской области военного положения.