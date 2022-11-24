В Минстрое сообщили о готовности новых регионов России к отопительному сезону на 97,8%

Запорожская область готова 94,6%, Херсонская - на 98%, ЛНР - на 99,7% и ДНР - на 99%, уточнил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин Фото: REUTERS

В новых регионах России подготовка к отопительному сезону завершена на 97,8% в тех зданиях, которые остаются пригодными для жизни. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на заседании правительства РФ.

"Работа по отопительному сезону на новых территориях продолжается в плановом режиме. Надо отметить, износ сетей здесь гораздо выше среднероссийского. В целом план подготовки восстановленных и пригодных для проживания и использования объектов в новых регионах выполнен на 97,8%", - сказал Файзуллин.

Министр уточнил, что в Запорожской области готово 94,6% помещений к отопительному сезону, Херсонской области - 98%, в Луганской Народной Республике, исключая Северодонецкую агломерацию, -99,7% и в Донецкой Народной Республике - 99%.

Файзуллин подчеркнул, что ситуация с подготовкой к зиме ведется с высокой долей поврежденных и разрушенных объектов. В частности речь идет о Мариуполе, Волновахе, Энергодаре, а также городах Северодонецкой агломерации.

На заседании также премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что обстановка в новых регионах России остается тяжелой, что осложняет подготовку субъектов к осенне-зимнему сезону. Он призвал акцентировать внимание на обеспечении регионов автономными источниками энергии.