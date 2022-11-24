В Польше раскритиковали предложение главы минобороны Германии передать Варшаве системы ПВО
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Предложение главы Минобороны Германии Кристины Ламбрехт передать Польше системы ПВО и истребители разгневало местного депутата от правящей партии "Право и справедливость" Марека Суски. Свое мнение по этому вопросу он высказал в эфире Telewizja Republika.
Предложение Ламбрехт прозвучало после случая с падением двух ракет ВСУ для комплекса С-300 на территории Польши.
"А они (предложенные Германией самолеты - прим. ред.) не будут ржавые со складов?" - задался вопросом польский депутат.
Он также выразил мнение, что все договоренности между Германией и Россией направлены против Польши. Кроме этого, он предположил, что Москва и Берлин готовятся заключить новое соглашение.
"Потому что необходимо здесь быстро добиться мира, потому что Германия не будет мерзнуть за какую-то Украину", - отметил Суски.
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