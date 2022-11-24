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НовостиПолитика24 ноября 2022 14:19

Читатели Interia назвали Зеленского “нищим под кайфом” из-за заявлений о членстве России в ОБСЕ

Ранее украинский лидер возмутился тем, что РФ “все еще является членом организации”
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: REUTERS

Читатели польского издания Interia возмутились заявлением президента Украины Владимира Зеленского о членстве России в ОБСЕ.

Сегодня Зеленский обратился к представителям ОБСЕ с вопросом, почему Россия, которую он назвал "страной-террористом", до настоящего времени является членом организации. При этом он также выразил признательность Польше за отказ предоставлять визы делегации из Кремля.

При этом читатели издания крайне негативно оценили слова президента Украины.

"Комик хотел править всем миром, а оказался сумасшедшим", - отметил Poeta.

"Жулик Зеленский критикует всех, кто не хочет выполнять его требования, дайте ему каску и бронежилет", - выразил свое мнение Wa a Ukrainie.

"Уже попросил прощения за ракету, нищий, вечно под кайфом?" - написал Pol.

Ранее постпред РФ при ОБСЕ заявил, что Россия не намерена выходить из организации. Лукашевич отметил, что недружественные России государства разрушили Совет Европы.