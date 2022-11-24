Путин наградил военкора Пегова орденом Мужества

Военкор Семен Пегов награжден за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга, говорится в указе президента РФ Путина Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин наградил орденом "Мужества" военного корреспондента Семена Пегова. Информация об этом размещена на официальном сайте Кремля.

"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга, глава государства своим Указом наградил журналиста, военного корреспондента Семёна Пегова орденом Мужества", - говорится в указе президента.

Пегов - автор российского военного телеграм-канала WarGonzo, который регулярно пишет о боях в районе Донбасса.

После получения государственной награды Пегов написал в своем телеграм-канале: "Служу России!"

Напомним, несколько ранее сообщалось, что Семен Пегов подорвался на мине "Лепесток". Врачи диагностировали у него открытый перелом I-II пальцев правой стопы, рваные раны подошвенной части стопы.