Александр Коц: «Ранение Семена Пегова - часть нашей профессии»

Семен Пегов Фото: Дмитрий СТЕШИН

Когда твои друзья подрываются на мине, это всегда, конечно, неожиданно и немного шокирующе. Всегда переживаешь, насколько это отразится на здоровье. Слава богу, все обошлось малой кровью.

Через шесть-восемь недель ходьбы на костылях он снова сможет передвигаться без них, все будет нормально. Это часть профессии. И Семен сам к этому очень философски относится. Видно, что он этим не бравирует, он не выпячивает, что «я вот рискую ради того, чтобы вы знали правду». Ничего подобного. Сема на самом деле очень скромный парень, несмотря на стилистику своего канала. И очень здорово, что он не теряет присутствия духа.

Кстати, эта фразу, которую он произносит, «бодро, позитивно, молодежно», эта была любимая присказка нашего общего друга – фотокора РИА «Новости» Андрея Стенина, который погиб еще в августе 2014 года в Донбассе. Такой мостик Семен перекидывает к нашему товарищу.

Мы пообщались сегодня. Он не теряет присутствия духа, настроен позитивно. Благодарит врачей донецких, которые сделали ему операцию. И говорит, что когда поправится начнет готовиться к марафону.

Меня, кстати, вчера очень позабавила реакция украинских СМИ, в частности, агентства УНИАН, которые пристально следили за каждым постом «пропагандиста», как они называют, Пегова, желая ему всяческой… И публиковали все эти видео, которые он выкладывал у себя в канале. Думаю, что Семен и на костылях сможет заполнять информационное поле так, чтобы о нем писали все украинские средства массовой информации, как это произошло вчера.

Ранее стало известно, что под Донецком был ранен военкор, основатель проекта WarGonzo Семен Пегов. Он подорвался на мине «лепесток», которую разбрасывали украинцы по жилым кварталам. Врачи диагностировали у него открытый перелом I-II пальцев правой стопы, рваные раны подошвенной части стопы.