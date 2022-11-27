Песков считает, что уровень отношений России и Турции позволяет решать разногласия по Сирии путем переговоров Фото: REUTERS

Уровень отношений России и Турции позволяет решать разногласия по Сирии с помощью переговоров, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«По Сирии разногласия есть с Турцией, но с Турцией есть другая превосходная история. Уровень наших отношений и политическая мудрость позволяет нам урегулировать подобные все разногласия не путем конфронтации, а путем напряженных, пусть долгих, но все-таки переговоров», – заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

По мнению пресс-секретаря президента РФ, уровень взаимопонимания и взаимоуважения между Москвой и Анкарой является хорошей основой для обсуждения таких сложных ситуаций, как сирийская проблема.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в невыполнении обязательств «по очистке» сирийских регионов от курдских отрядов по договоренностям, которые были заключены в 2019 году.

Напомним, в октябре 2019 года Анкара и Москва подписали договоренность, где среди прочего было сказано о вводе подразделений российских войск на сирийскую сторону границы. Эти военные должны были содействовать выводу курдских формирований.