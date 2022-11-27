Правительство России увеличило финансирование здравоохранения некоторых регионов Фото: Павел МАРТИНЧИК

Правительство России направит дополнительные средства на финансирование здравоохранения регионов страны с наиболее сложными климатическими и географическими условиями в 2023-2025 годах.

Как сообщается на сайте кабинета министров, речь идет о Якутии, Камчатском крае, Магаданской области, Ненецком и Чукотском автономных округах. В 2023 году эти субъекты смогут получить дополнительно 4,6 миллиарда рублей, в 2024 году – 4,9 миллиарда рублей, в 2025 году – 5,2 миллиарда.

Уточняется, что финансирование будет направлено за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование, которые поступают в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Согласно постановлению председателя правительства России Михаила Мишустина, изменения внесены в методику распределения субвенций ФОМС бюджетам его территориальных фондов в части увеличения коэффициента ценовой дифференциации бюджетных услуг с 5,5 до 6,5.

Как писал сайт KP.RU, кабинет министров направит дополнительно 59 миллиардов рублей на зарплаты медработникам в регионах.