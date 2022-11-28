Пушилин подписал указ об увольнении мобилизованных аспирантов с военной службы Фото: REUTERS

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин 28 ноября подписал Указ об увольнении с военной службы мобилизованных аспирантов.

- Уволить с военной службы граждан, призванных на военную службу по мобилизации, получавших на момент их призыва образование соответствующего уровня впервые, обучавшихся по очной и очно-заочной формам обучения... в том числе (обучающихся) по программам ординатуры, - говорится в указе политика.

До этого сайт KP.RU писал, что президент РФ Владимир Путин поручил провести полную демобилизацию студентов ЛДНР, которые были призваны на военную службу. После поручения главы государства 18 ноября врио глав Луганской и Донецкой Народных Республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали указы об увольнении с военной службы мобилизованных ранее студентов вузов.