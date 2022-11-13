Путин поручил провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР

Владимир Путин дал подчиненным крайне важное поручение Фото: REUTERS

Российский президент Владимира Путин дал поручение провести полную демобилизацию студентов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые были ранее призваны на военную службу.

Информацию об этом распространил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В настоящее время силы народной милиции интегрированы в Вооруженные силы РФ после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать их возвращение к месту обучения", - пояснил ТАСС официальный представитель Кремля.

В какой срок планируется провести демобилизацию студентов республик Донбасса, пока не уточняется. Ранее в ДНР и ЛНР в рамках полной мобилизации (проводившейся до вступления республик в состав РФ) местные студенты были мобилизованы и отправлены на фронт. Теперь же студенты местных высших учебных заведений получат возможность вернуться домой и продолжить обучение.

Донецкая и Луганская народная республики официально вошли в состав Российской Федерации по результатам общенародных референдумов, которые состоялись на данных территориях с 23 по 27 сентября нынешнего года. В результате 30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин лично подписал соглашения, предусматривающие вхождение республик Донбасса в состав России на правах двух самостоятельных субъектов федерации.