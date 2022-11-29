Алексей Кудрин объявил об уходе с поста главы Счетной палаты

Алексей Кудрин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Алексей Кудрин объявил, что покидает должность главы Счетной палаты России. Об этом чиновник сообщил в своем телеграм-канале во вторник, 29 ноября 2022 года.

"Покидаю пост Председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление Президенту Российской Федерации в установленном порядке", - написал Кудрин.

Чиновник добавил, что намерен сосредоточиться на "больших проектах", которые относятся к частным инициативам, но "имеют значительный эффект для людей".

Напомним, не так давно стало известно, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин до конца декабря 2022 года может перейти на работу в "Яндекс".

В Совете Федерации рассказали, что могут рассмотреть вопрос об отставке уже в среду, 30 ноября 2022 года. Соответствующее заявление сделал председатель бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов.