В Германии заявили об отсутствии альтернатив газу из России Фото: REUTERS

Несмотря на заключение договора на поставку сжиженного газа из Катара, настоящих альтернатив поставкам газа из России до сих пор нет, об этом заявил глава комитета германского бундестага по энергетике Клаус Эрнст на своей странице в Twitter.

Политик написал, что «федеральное правительство празднует сделку по СПГ с Катаром и хвастается большими цифрами. В действительности, эти два миллиона тонн СПГ соответствуют трем процентам потребления газа в Германии. Реальных альтернатив российскому газу до сих пор нет!».

Как сообщал сайт KP.RU, ранее Олаф Шольц подписывал соглашение с нефтегазовой компанией из ОАЭ о поставках сжиженного природного газа на конец 2022 года. Газ будет поставляться на плавучий терминал в Брунсбюттеле.

Кроме того, правительство ФРГ планирует выделить 91 млрд евро на поддержку потребителей газа.

Ранее премьер Саксонии Кречмер завлял, что Германия должна возобновить поставки газа из России после окончания конфликта на Украине.

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