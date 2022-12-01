Мэр херсонской Снигиревки сообщил об уничтожении более 10 тысяч украинских боевиков

Вооруженные силы Украины несут огромные человеческие потери Фото: REUTERS

Украинские националисты и бойцы ВСУ потеряли порядка 10 тысяч человек (солдат и офицеров) под Херсоном еще до отвода Вооруженных сил РФ. Информацию об этом распространил руководитель Снигиревского района (Херсонская область) Юрий Барбашов.

По его словам, украинские боевики несут тяжелые потери из-за неумелых, неграмотных, а подчас и откровенно преступных действий высшего военного командования страны - об этом говорят и попавшие в плен или перешедшие на сторону РФ бывшие бойцы Вооруженных сил Украины.

"Если взять ситуацию от Снигиревки до Днепра, на расстоянии этих 20 километров за 1,5 месяца украинские силы потеряла не менее 10 тысяч военнослужащих", - цитирует Барбашова информационное агентство РИА Новости.

Глава Снигиревского районе подчеркнул, что публично такие данные о потерях официальный Киев никогда не подтвердит, так как это покажет украинскому народу некомпетентность как военного, так и политического руководства страны. В связи с этим реальные цифры потерь представители киевского националистического режима будут скрывать до последнего.

Ранее из-за озвученных в Европе данных об украинских потерях в ходе специальной военной операции РФ возник большой скандал.

Поводом для него стало резонансное выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В нем высокопоставленная европейская чиновница заявила, что военные потери Украины составили свыше 100 тыс. человек, а финансовые — порядка 600 млрд евро. Вторая цифра не вызвала публичных возражений, хотя украинский президент Владимир Зеленский оценивает финансовые потери Украины в триллион долларов. Зато первая была подвергнута в Киеве резкой критике. В итоге видеообращение чиновницы было удалено и откорректировано - во второй раз в открытый доступ оно попало уже без данных о потерях ВСУ.