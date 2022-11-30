В Еврокомиссии сообщили о гибели свыше 100 тысяч украинских военных с начала спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Потери Украины, согласно оценкам Евросоюза, с начала специальной военной операции (СВО) превысили 100 тысяч военных и более 20 тысяч гражданских лиц. Об этом сообщила сегодня, 30 ноября, в видеообращении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее данным, "свыше 100 тысяч украинских военных и более 20 тысяч гражданских лиц погибли" с начала февраля 2022 года.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что украинские войска несут крупные потери. Отмечалось, что мобилизованные россияне начали восполнять бреши в подразделениях, сейчас они “более полнокровные”. При этом много боевой техники вышло из строя - “где-то износ, где-то подбили”.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.