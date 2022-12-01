Конверт со взрывным устройством на имя премьера Испании перехвачен его службой безопасности

Педро Санчес Фото: REUTERS

Служба Департамента безопасности при Президиуме правительства Испания перехватило письмо с "пиротехническим веществом", направленное на имя премьер-министра страны Педро Санчеса. Об этом сообщает МВД королевства.

"Это был конверт, адресованный председателю правительства, он был отправлен обычной почтой", - уточнили в ведомстве.

Также сообщается, что аналогичные посылки, предположительно, со взрывными устройствами, были направлены в посольство Украины в Мадриде, министерство обороны королевства, авиабазу Торрехон-де-Ардос и оружейную компанию Instalaza.

Напомним, испанцы иронично оценили заявление Педро Санчеса, который потребовал от президента России Владимира Путина прекратить спецоперацию на Украине. Интернет-пользователи раскритиковали испанского политика, который выступил с "ультиматумом" к РФ на сессии Парламентской ассамблеи НАТО, и обвинили его в лицемерии из-за этого заявления.

Как ранее писал сайт KP.RU, испанские журналисты назвали роковой ошибкой решение Европарламента признать Россию "страной — спонсором терроризма". Обозреватель Хуан Торрес Лопес уверен, что подобные действия не имеют никакой практической ценности, но при этом дискредитируют Европу как игрока, способного внести вклад в мирное урегулирование конфликта на Украине.